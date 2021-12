"Als Max geen kampioen wordt, verkopen ze geen Mercedessen meer in Nederland"

Gert Vermersch en Sam Dejonghe hopen allebei stiekem dat Max Verstappen wereldkampioen wordt. "Want voor de Formule 1 zou het beter zijn als er eens een niet-Mercedes-rijder wint."

Toch zegt hun verstand dat het Lewis Hamilton zal worden. "Het momentum is bij hem. Verstappen heeft de kans gemist om dat momentum om te buigen in Jeddah, maar hij maakte een foutje in de kwalificaties", zegt Vermersch.

"Veel zal afhangen van wat er zondag gebeurt en of het een faire race wordt. Ik vrees dat dat niet zal lukken en we zondag niet zullen weten wie er wereldkampioen is. Dat we dat pas tegen Kerstmis via de groene tafel weten. En dat verdient dit seizoen niet."