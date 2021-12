F1-special De Tribune: "Ik vrees dat ze elkaar van de baan zullen rijden"

Zelden was de ontknoping van het seizoen in de Formule 1 zo spannend, met Max Verstappen en Lewis Hamilton die met gelijke punten aan de laatste race in Abu Dhabi beginnen. In een speciale aflevering van De Tribune warmt David Naert met F1-watchers Sam Dejonghe en Gert Vermersch de banden op voor wat een spannend weekend belooft te worden.