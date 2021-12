Wielerman Renaat Schotte herontdekt zijn oude liefde: "Enkele keren snookerkampioen geweest"

"Aangezien de wereldbekercross in Antwerpen van vorige zondag was afgelast, kwam er plots ruimte vrij in mijn agenda", zei Renaat Schotte maandagavond in De Tribune.

"Na de indrukwekkende halve finale van Luca Brecel op de UK Championship moest ik even bekomen van de emotie. Ik heb me daarna meteen aangediend om commentaar te geven bij de finale. Snooker is een oude liefde. En die roest niet."

Heeft een wielerman als Renaat Schotte dan een verleden met snooker? Zeker wel, zo blijkt.

"Ik was lid van 2 snookerclubs", gaat hij verder. "Eentje in mijn thuisstad Brugge en eentje in Gent toen ik er studeerde. Ik heb veel lesuren in het snooker geïnvesteerd."

"Mijn hoogste break? Dat was 93 op training en 47 in competitie. Zo zie je maar dat training en competitie totaal iets anders zijn. Ik ben wel een paar keer kampioen geworden in lagere reeksen met ons ploegje Kleurenblind."