Sprookje van Luca Brecel op UK Championship krijgt geen happy end

Luca Brecel had met fantastisch snooker indruk gemaakt op weg naar de finale, niet het minst in zijn halve finale tegen Kyren Wilson. Maar met de Chinees Zhao Xintong kreeg de Belg een kwaaie klant tegenover zich. Zhao wordt beschouwd als een van de grootste jongen talenten in het snookerwereldje. Het UK Championship is een van de belangrijkste toernooien van het jaar, maar beide spelers leken aanvankelijk niet onder de indruk van de omstandigheden. Het eerste frame ging naar Zhao, maar Brecel antwoordde prompt met een break van 133. Toch werd in het vervolg van de namiddagsessie duidelijk dat Brecel niet op het niveau van de voorbije dagen acteerde, terwijl Zhao het minste foutje van de Belg afstrafte. Toch was bij 5-3 in frames nog alles mogelijk voor Brecel. Maar bij het begin van de avondsessie ging Zhao gewoon op zijn elan door. Brecel raakte nooit in zijn ritme en de Chinees - die zo nu en dan ook het geluk aan zijn zijde had - bleek nauwelijks op foutjes te betrappen. De 24-jarige Zhao gunde Brecel zondagavond nog 2 spelletjes en maakte het dan af, ei zo na met een century. In frame 15 stokte het bij een break van 99, maar dat volstond wel voor de mooiste zege van zijn carrière. Zhao is zo ook zeker van deelname aan het Masters-toernooi, dat samen met het WK en het UK Championship de zogenoemde Triple Crown vormt. Bij winst van Brecel was het laatste Masters-ticket voor onze landgenoot geweest.

Brecel: "Zhao is de verdiende winnaar"

Na de halve finale verklapte Luca Brecel dat hij gedroomd had van winst in de finale, maar zover kwam het dus niet. "Maar mijn droom was in 2022", grapte de Belg na de nederlaag tegen Zhao.



"Ik had een wedstrijdplan, maar het was onmogelijk om dat uit te voeren omdat hij in elk frame de eerste bal potte. Hij was onklopbaar. Het liep gewoon beter bij hem. Ik miste ook een paar ballen, maar Zhao speelde ongelooflijk. Hij is de verdiende winnaar."



"Het was fantastisch om voor zo'n enthousiast publiek te mogen spelen. De sfeer hier was geweldig. Het was een prachtige week, met enkele mooie resultaten. Ik vind ook weer aansluiting bij de top 16 van de wereld en dat is goed."