Sven Nys: "Als veldrijden een olympische sport wordt, is the sky the limit"

Komende zondag stelt het veldritcircus zijn tenten op op onontgonnen terrein. In het bergachtige decor van Val di Sole in Italië moet sneeuw en ijs voor spektakel zorgen.

Opvallend afwezige is Team Baloise Trek Lions, waar Sven Nys manager is. Nys is pleitbezorger van internationalisering van de cross en zijn ploeg trok eerder wel naar de Verenigde Staten. "Het is een bewuste keuze", vertelde Sven Nys. "Elk jaar hebben we ergens tijdens het veldritseizoen een pauze en meestal valt die in deze periode."

"Dit jaar was het enige moment waarop een pauze mogelijk was zonder twee klassementscrossen te missen het weekend van Val di Sole. Voor Val di Sole op zondag, wordt er in Essen gereden en dat is een losse cross."

Met Lucinda Brand heeft Nys nochtans de leidster in de wereldbeker in huis en ook Toon Aerts en Lars van der Haar doen het goed in dat klassement. "Er zijn 16 manches in de wereldbeker, dus één manche missen in de wereldbeker is geen ramp."

"Sneeuwcrossen zijn sowieso spektakel, maar de reis naar daar, de hoogte waarop gereden wordt (zo een 1.200m) en met alles wat nog moet komen, denk ik dat het de juiste keuze is."