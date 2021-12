Stef Wijnants: "Ontslag Van den Brom is niet meteen een oplossing"

"Met nieuwe trainer beginnen is nog groter risico"

En had je in de vorige matchen nog het gevoel dat Genk altijd meer had verdiend, dan heb ik dat nu niet. Meer dan een punt claimen zat er niet in.



Maar een ontslag is niet meteen een oplossing, vind ik, want donderdag speelt Genk al opnieuw in Europa een heel belangrijke match tegen Rapid Wenen.

Mijn standpunt van enkele weken geleden is hetzelfde: ondanks de verslechterde situatie - uit de beker, meer achterstand in de competitie, mes op de keel in Europa - is nu met een nieuwe trainer beginnen een nog groter risico. Er staat te veel op het spel. Het is hopen dat er donderdag gewonnen wordt...