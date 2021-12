Tienkoppig KV Mechelen houdt onmachtig Racing Genk in bedwang

Het uitstekende openingskwartier kreeg geen vervolg. De wedstrijd kabbelde gezapig voort, tot Sjved de boel weer in brand stak met een vinnig schot. Paintsil antwoordde voor Genk. Zijn voorzet caprioleerde voorbij Coucke, maar Thorstvedt trapte van erg dichtbij naast de bal. Op een Genkse counter was het dan toch raak. Coucke redde eerst nog, maar tegen de streep van Bongonda was geen kruit gewassen.

De bezoekers begonnen voortvarend met een actie van Paintsil, die Coucke met een plaatsbal tot een redding dwong. McKenzie kon wat later een hoekschop niet tussen de palen verlengen. KVM antwoordde, aangevuurd door de bijzonder gretige Sjved. Eerst veroverde hij de bal om Mrabti een leuke kans aan te bieden en daarna gleed hij net te laat in op een uitnodigende voorzet van Walsh.

Genk liet dit seizoen wel vaker een voorsprong schieten en dat wisten ze bij Mechelen maar al te goed. Al vroeg in de tweede helft zette Walsh zich beresterk door en vlamde de onvermijdelijke Storm de bal in het dak van het doel. De VAR en scheids Lardot bogen zich nog over een mogelijke overtreding op Hrosovsky, maar keurden de 1-1 toch terecht goed.

Genk kon opnieuw beginnen, maar kreeg onverwachts hulp. Coucke kwam iets te driest uit zijn doel om Thorstvedt te torpederen. Lardot toonde de voormalige Genkie eerst geel, maar veranderde dat naar rood nadat hij de beelden grondig had herbekeken. Van den Brom gooide Ito en Onuachu in de strijd, terwijl Vrancken Sjved offerde voor Thoelen en een verstevigde gordel optrok voor zijn reservedoelman.

Ruim een halfuur stonden de Limburgers te treuzelen voor een gesloten poort. Bij Malinwa liepen ze het vuur uit hun sloffen om het punt vast te houden. Lang was een gesmoord schotje van Onuachu het enige gevaar. De laatste van zeven minuten toegevoegde tijd had de thuisploeg fataal kunnen worden. Thorstvedt kopte een hoekschop hard in, maar Thoelen had een fantastische reflex klaar. In de rebound maaide Onuachu er half naast.

Nieuw puntenverlies na een voorsprong én tegen een mannetje minder zou wel eens het einde van de rit kunnen betekenen voor John van den Brom bij Racing Genk. Zijn ploeg blijft hangen in de middenmoot, terwijl KV Mechelen zich in de kopgroep handhaaft.