Stuurfout in laatste bocht kost Verstappen de pole, Hamilton op 1 in Saudi-Arabië

Net zoals de zenuwen door de kelen van de twee titanen gieren, zo raasden ze ook over het nieuwe circuit in Saudi-Arabië. Max Verstappen maakte de hele kwalificatie de beste indruk, voor Mercedes leek het een moeilijke dag te worden.

Maar net wanneer de prijzen verdeeld zouden worden, reden Hamilton en Bottas toch hun beste rondje, waardoor ze hun auto's op 1 en 2 parkeerden.

Verstappen moest er toen nog aankomen. De WK-leider was in elke sector beter dan de 2 Mercedes-rijders en was dus op weg naar een knaltijd. Maar helemaal op het einde kreeg de WK-koorts de Nederlander toch te pakken. Hij schatte een bocht verkeerd in en scheerde de muur.

"Uiteraard is dat een ontgoocheling, maar het toont ook dat we een snelle auto hebben. Dat belooft voor morgen", hield Verstappen de moed erin.