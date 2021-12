Collega's kunnen ogen niet geloven: "Wat Wout hier doet, is ongelooflijk"

Toon Aerts (2e), de bevoorrechte getuige van het blijde intrede van Van Aert, kon zijn bemodderde ogen na de finish niet geloven. “Het is ongelooflijk wat Wout van Aert hier in zijn eerste cross van het seizoen doet."

De langverwachte terugkeer van Wout van Aert in het veld was er een om niet snel te vergeten. In de eerste ronde van de Superprestige-manche in Boom verklaarde hij zichzelf vogelvrij. Zeven ronden later kwam hij met een voorsprong van 1’40” binnen.

Ook collega's Lars van der Haar (3e) en Eli Iserbyt (4e) moesten al meteen hun meerdere erkennen in de Belgische kampioen. Dat Van Aert dit seizoen geen opwarmingsweken in het veld nodig heeft, is een bittere pil om te slikken voor de mannen van het moment.



Na afloop van de rit liet de verkleumde Iserbyt de hoop in een nieuwe overwinning toch niet varen: “Wat hij vandaag doet, is enorm. Hij was meteen ribbedebie. Je ziet wel dat Wout op zo’n parcours thuis is. Om hem te kunnen volgen, moet ik hopen op een iets snellere wedstrijd."

Van der Haar grapte na afloop zelfs dat hij geen glimp van Van Aerts demonstratie opgevangen had. "Ik kwam de eerste ronde geen meter vooruit. Gelukkig kon ik in de rest van de wedstrijd nog opschuiven. Maar toen ik vooraan kwam, was er wel al eentje gaan vliegen … Straf!"