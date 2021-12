Puntjes op de i: verbluffende Van Aert rijdt iedereen in vernieling bij rentree

Toon Aerts (2e): “Het is ongelooflijk wat Wout van Aert hier doet. Dat hij zich meteen vooraan kwam mengen, was te verwachten. Maar dat hij er al na een ronde zo’n lap op gaf, toont veel zelfvertrouwen."

"Persoonlijk ben ik wel opgelucht met mijn prestatie. Mijn verkoudheid heeft me weinig parten gespeeld vadaag. Ondanks mijn valpartij in het begin, heb ik in de laatste ronde toch goed kunnen doorzetten."

Lars van der Haar (3e): “Ik kwam de eerste ronde geen meter vooruit. Gelukkig kon ik nog opschuiven. Maar toen ik vooraan kwam, was er wel al eentje gaan vliegen …”

Eli Iserbyt (4e): “Wout was vandaag meteen ribbedebie. ikzelf had last van koude benen door het opspattende water. Maar je ziet wel dat Wout op zo’n parcours thuis is. Voor mij bleef het dus bij schadebeperking.”