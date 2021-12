Analisten onder de indruk: "Van Aert steekt er al drie koppen bovenuit"

Wout van Aert is met een stevig statement aan zijn veldritcampagne begonnen. Hij sloeg in één klap analisten Michel Wuyts, Sven Nys en Adrie van der Poel met verstomming in Boom. "Mathieu van der Poel zal nu ook wakker geschud zijn", klinkt het.

"Het kan goed gaan of het kan dat ik ver in de achtergrond eindig", bleef Van Aert vooraf voorzichtig. Maar uiteindelijk eindigde hij in Boom ver in de voorgrond. Met een voorsprong van bijna 2 minuten raapte hij in De Schorre zijn eerste zege mee. "Hij zou eens heel even kijken: waar kom ik al? Het is een walk-over geworden, hij heeft de rest verpletterd", zei commentator Michel Wuyts op Play Sports. "Van Aert stak er in Boom drie koppen bovenuit."

Nys: "Wout is een fantastische atleet"

Ook analist Sven Nys was onder de indruk. "Ongezien, ik denk niet dat Wout zelf had verwacht dat hij op die manier zou winnen", zei hij. "Het was buiten categorie, gewoon fenomenaal. De rest knokte voor de tweede plaats."

"In alles was Van Aert de beste: crosstechnisch, zijn vermogen... Het is gewoon de perfectie. Hij is uitgegroeid tot een complete atleet, die zelfs op 85 procent de cross heel dominant kan winnen."

"De rest moet er zich nog niet bij neerleggen, maar de lat wel realistisch verleggen vanaf nu", besloot Nys. "Het verschil zal de komende weken misschien minder groot zijn, want nu waren de loopstroken in zijn voordeel." "Mathieu van der Poel moet er nu nog bijkomen en die zal ook wakker geschud zijn. Je kan alleen maar respect hebben voor deze prestatie van Van Aert, hij is een fantastische atleet."

