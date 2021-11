Guardiola: "De Bruyne testte negatief, maar heeft nog niet getraind"

Kevin De Bruyne testte onlangs positief na de interlandbreak. De middenvelder miste daardoor de Premier League-duels met Everton en West Ham en moest ook passen voor de Champions League-match tegen PSG.



Intussen heeft de Rode Duivel bij zijn laatste controle wel negatief getest, maar de wedstrijd van woensdag tegen Aston Villa komt wel nog te vroeg. "Hij heeft inderdaad negatief getest, maar hij kon nog niet trainen", zegt Josep Guardiola.



"Kevin komt wel weer terug. Hij heeft nog wat tijd nodig om weer de oude te worden. Alle spelers die getroffen werden door corona klagen over vermoeidheid en hebben tijd nodig. Kevin moet topfit zijn om zijn kwaliteiten te kunnen tonen."



Guardiola ging ook nog kort in op zijn voormalige pupil Lionel Messi, die gisteren voor de 7e keer de Gouden Bal won. Daar was niet iedereen het mee eens, maar Guardiola nam het - weinig verrassend - wel op voor de Argentijn.



"Daar hoef je mij niet naar te vragen. Het is wat het is. Je kunt nooit zeggen dat het oneerlijk is wanneer Lionel Messi de Gouden Bal wint. Hij is te goed. Maar de Gouden Bal is wel een show. Het is een leuke bijkomstigheid om het voetbal aantrekkelijker te maken", aldus Guardiola.