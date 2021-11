"Ik had een andere reactie van Vormer verwacht: hij moest de bom ontmantelen"

"Je hoort en leest dat, wellicht door lekken naar bevriende journalisten. Die mannen moet je als trainer een pak slaag geven. Dat doe je niet: de kleedkamer is heilig."

"Maar we weten niet of er problemen in de vestiaire zijn", vertelde Dennis van Wijk donderdagavond in onze Facebook live.

De Nederlander oogt nukkig, terwijl hij tijdens deze woelige weken als aanvoerder ook naast het veld een belangrijke rol had kunnen vertolken. Zo worden de geluiden over Brugse kleedkamerproblemen niet gecounterd.

Ruud Vormer (33) was het slachtoffer van de tactische keuzes van Philippe Clement, niet voor het eerst.

Ik had een andere reactie van Ruud Vormer verwacht. Je moet in alle omstandigheden loyaal zijn. Misschien is hij dat, maar je moet de geruchtenstroom de kop indrukken.

"Maar ik had van Vormer verwacht dat hij na die goeie jaren met Clement misschien een statement zou hebben gegeven. "Oké, dit was de keuze van de trainer en ik wil zo snel mogelijk weer in de ploeg geraken, maar ik sta nog steeds 100 procent achter hem.""

"Dat heeft hij niet gedaan. Dat heeft te maken met winnaarsmentaliteit en het ego van een topsporter, maar ik zou als trainer graag gehad hebben dat... Dat je na twee succesvolle jaren uit de wind wordt gezet, ja. Respect."

"Vormer kan het ook interpreteren als weinig respect naar hem toe, maar er zijn 25 spelers in de kern."

"Ze hebben er bij Club allemaal - spelers, staf en directie - baat bij dat het kalm blijft in de kleedkamer. En Vormer moest die bom ontmantelen."