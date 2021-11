Clement steekt hand in eigen boezem na blamage: “Dit is mijn verantwoordelijkheid"

Wat was het plan van Philippe Clement? De coach zag enkele opvallende tactische keuzes afgestraft tegen RB Leipzig. Na afloop zocht hij geen excuses: “Ik reken dit mezelf aan, het was mijn beslissing om het op deze manier te doen.”

Op voorhand fronsten enkele analisten al de wenkbrauwen. Philippe Clement koos tegen RB Leipzig voor een onuitgegeven formatie - met drie centraal achterin, twee jongens achter Dost en zonder Rits of Vormer. Het plan stortte al snel als een kaartenhuisjes in elkaar. “Het was de bedoeling om onze aanvallende mensen rond Bas Dost te kunnen houden”, legde Clement uit. “Het was een aanpassing om Leipzig pijn te doen, niet om hen af te stoppen.” Maar de gewaagde gok draaide dus compleet verkeerd uit. “Dat is mijn verantwoordelijkheid”, sloeg Clement mea culpa. “Het was mijn keuze om het op deze manier te doen. Ik heb beslissingen genomen en dat blijken nu de verkeerde te zijn geweest. Al is het achteraf natuurlijk makkelijk praten…”

Clement wou de zware nederlaag ook wel niet volledig aan zijn tactische keuzes toeschrijven. “Het was ook een verhaal van duelkracht, we hebben onze duels niet gewonnen. We wisten nochtans waar Leipzig voor stond. Dat is de eerste helft totaal mislukt - nadien was het een beetje beter.”

Dit voelt zeker aan als een kleine crisis, ja. Philippe Clement

De trainer gaf toe dat de onthutsende prestatie in zo’n cruciale wedstrijd hard aankomt. “Dit is wellicht de grootste teleurstelling in mijn carrière”, zuchtte Clement. “Maar dat wil niet zeggen dat ik nu terneergeslagen ben en alles opgeef." "Iedereen weet hoe snel het in het voetbal kan gaan. Mijn karakter wil meteen weer opstaan. Direct. Nu. Voor mij mag de match tegen Genk meteen komen.” Al ontkende Clement niet dat Club door een kleine crisis gaat. “Zo voelt het zeker aan”, klonk het. “Maar crisissen zijn er om hard te werken en snel weer om te draaien.”

Herbekijk de volledige persconferentie van Clement