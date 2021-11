Club Brugge gaat af tegen RB Leipzig na beschamende eerste helft

Na een complete wanprestatie gaat Club Brugge met 0-5 onderuit tegen RB Leipzig. Blauw-zwart is nog helemaal niet zeker van de Europese overwintering en moet op de laatste speeldag nog vol aan de bak in Parijs.

einde, 22 uur 53. EINDE. Na een complete wanprestatie gaat Club Brugge met 0-5 onderuit tegen RB Leipzig. Blauw-zwart is nog helemaal niet zeker van de Europese overwintering en moet op de laatste speeldag nog vol aan de bak in Parijs. .

Moriba vindt de jonge Novoa helemaal alleen in de zestien. De Spanjaard stuit eerst nog op Mignolet, maar Nkunku is opnieuw goed gevolgd om de forfaitcijfers op het bord te zetten.

tweede helft, minuut 93. 0-5, Nkunku zet de forfaitcijfers op het bord! Moriba vindt de jonge Novoa helemaal alleen in de zestien. De Spanjaard stuit eerst nog op Mignolet, maar Nkunku is opnieuw goed gevolgd om de forfaitcijfers op het bord te zetten. .

Balanta mag van geluk spreken, want ook de VAR gaat akkoord met geel. Ondertussen zitten we al in minuut 87.

tweede helft, minuut 86. Balanta mag van geluk spreken, want ook de VAR gaat akkoord met geel. Ondertussen zitten we al in minuut 87. .

De poppetjes gaan helemaal aan het dansen na een stevige charge van Balanta op Nkunku. De Colombiaan komt weg met geel of grijpt de VAR nog in? Er leek een kniestoot aan te pas zijn gekomen.

tweede helft, minuut 86. Natrappen Balanta? De poppetjes gaan helemaal aan het dansen na een stevige charge van Balanta op Nkunku. De Colombiaan komt weg met geel of grijpt de VAR nog in? Er leek een kniestoot aan te pas zijn gekomen. .

80'

tweede helft, minuut 80. Gvardiol mag gaan rusten. 19 jaar is hij, maar wat een wedstrijd heeft Gvardiol achter de rug. Het Kroatische blok graniet heerste 79 minuten lang over De Ketelaere en co en mag nu gaan rusten. Owusu Bonnah is de verse kracht tussen de lijnen. .