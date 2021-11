Mini-abonnementen vliegen de deur uit: "Mensen willen Union-Anderlecht niet missen"

"Er is heel veel vraag, we moeten bijvoorbeeld Anderlecht, maar ook nog andere mooie affiches krijgen. Mensen willen vermijden dat ze die matchen misschien moeten missen."

De kans bestaat dus dat het stadion van de trotse competitieleider en tradititieclub straks volledig uitverkocht is: "En dat is ook logisch. Onze vorige thuismatch tegen Charleroi was de eerste keer dit seizoen dat we volledig uitverkocht waren. De match tegen OHL is dat ook. De populaire grote staantribune, Tribune Oost, was op 2 uur uitverkocht." Het mini-abonnement omvat 9 thuismatchen met onder meer nog Anderlecht, Gent en Genk die op bezoek komen naar het Dudenpark.

CEO Philippe Bormans: "We verkochten 4.300 seizoensabonnementen, met die 700 erbij zitten we aan 5.000. We hebben dus nog een 2.000-tal mini-abonnementen in de aanbieding. De rest van de plaatsen moeten we vrijhouden voor de Pro League, sponsors..."

"Elk Union-zitje is verkocht, bij bezoekers geldt beperking door busparking"

Op foto's en beelden lijkt het of nog niet alle plaatsen zijn ingenomen, ook niet bij de status uitverkocht. Bormans: "Dat is zo bij de tribune voor de bezoekers. Daar is een capaciteit van 1.800, maar laten we maar 500 of 700 fans toe omdat de busparking beperkt is. De bussen parkeren gewoon in de straat tussen de woonwijken."

"Maar elke Union-plaats is effectief verkocht. De mensen op de nieuwe tribunes achter de goal gaan wel soms dichter bij elkaar staan en waar geen dak is, gaan de mensen ook niet op de natte zitjes zitten als het regent en schuiven ze op."

Bormans beseft dat de club veel meer kaartjes aan de man zou kunnen brengen. Daarom zijn er al langer plannen voor een nieuw stadion. "We willen als moderne voetbalclub de toekomst in, schaalvergroting is daarvoor nodig. Zodat de balans uitgaven-kosten in evenwicht is. Nu zijn we op dat vlak nog te beperkt."

"Wat superbelangrijk is om mee te geven is dat we niet willen delokaliseren naar bijvoorbeeld het nationale stadion. We willen in de buurt blijven van het huidige stadion."

Van een verhuizing is voorlopig nog geen sprake: "We blijven sowieso nog 2 seizoenen in het huidige stadion spelen. We investeren alvast in nieuwe verlichting en pakken deze zomer de façade aan."