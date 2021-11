Vandenbempt over matchfixing: "Er is verschil tussen recht en rechtvaardigheid"

De rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft de schorsingen van 4 voormalige KV Mechelen-bestuurders en 2 makelaars in het matchfixingschandaal van tafel geveegd. Voetbalanalist Peter Vandenbempt laat zijn licht schijnen over de discussie.

Het matchfixingschandaal in het Belgische voetbal kreeg vorige week nog maar eens een nieuwe wending. De bestuursleden en makelaars die de wedstrijd tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren aan het einde van het seizoen 2017-2018 gemanipuleerd zouden hebben om de degradatiestrijd te beslissen, zouden onterecht geschorst zijn. "Een paar ex-bestuursleden van KV Mechelen en een paar makelaars waren naar de rechter gestapt om hun schorsingen, die door de Belgische voetbalbond waren uitgesproken en door het BAS in beroep waren bevestigd, aan te vechten", legt Vandenbempt uit. "De rechter van de Brusselse rechtbank heeft hen gelijk gegeven en het vonnis van het BAS vernietigd. In de motivering haalde de rechter ook vernietigend uit naar de Belgische voetbalbond en het BAS." "Nu is er een interessante discussie aan de gang tussen juristen over de initiële schorsing van de voetbalbond. Blijft die overeind en wordt alleen het vonnis van het BAS geschrapt, zoals de bond zelf beweert, of wordt de volledige schorsing geannuleerd?" "De advocaat van spijtoptant Dejan Veljkovic zou al een aanvraag doen om een nieuwe vergunning te krijgen voor zijn cliënt. Hij zwaait zelfs met een schadeclaim van een aantal miljoen. Qua provocatie kan dat wel tellen." Morgen zou trouwens de spijtoptantenregeling van Veljkovic bekrachtigd worden.

"Straf lijkt me rechtvaardig"

Belangrijk detail: de rechtbank beoordeelt de grond van de zaak niet en doet geen uitspraak over de matchfixing, de daden die tot de tuchtstraffen hebben geleid. "Er is dus ook een discussie tussen juristen en leken over het verschil tussen recht en rechtvaardigheid", aldus Vandenbempt. "Er zijn een paar dingen grondig fout gelopen in de procedure, maar tegelijkertijd zaten we op de eerste rij in een poging tot wedstrijdvervalsing. Dankzij de telefoontaps kon je horen hoe ze ermee bezig waren. Als de betrokkenen gestraft worden, lijkt dat me dus rechtvaardig."

Als we in het voetbal de rechtsgang moeten afwachten, dan zal er weinig gestraft worden.