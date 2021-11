Het is zover: "Tegen Wales zullen we nieuwe gezichten op het veld brengen"

Morgen nemen de Rode Duivels het in de laatste WK-kwalificatiewedstrijd op tegen het "zwarte beest", Wales. "Dat verlies op het WK 2016 spookt nog steeds in onze hoofden", vertelt Axel Witsel.

Tijd voor revanche? "We zijn al gekwalificeerd, maar we gaan morgen gewoon voor de drie punten spelen. Elke match telt in deze kwalificatie. Wales, onze tegenstander, knokt nog altijd voor de barrages."