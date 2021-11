Wales klopt zich op de borst na verdiend punt tegen experimenteel België

Wales-België in een notendop

Belgen verdienen meer in de eerste helft

De gelijkmaker was niet verdiend, ook al omdat de Duivels nog enkele mooie kansen kregen voor de rust, waarvan zeker het sublieme schot van Thorgan Hazard op de paal een beter lot had verdiend. Toch bleef het bij 1-1 na het eerste bedrijf.

De Belgen bleven ook domineren, maar achterin speelde Boyata een ongelukkige match. Hij gaf het startsein voor pakjestijd met een slippertje, dat niet werd afgestraft. Zijn foute inspeelpass werd wel cash betaald, ook omdat eerst Witsel en daarna Theate over de bal maaiden. Moore wist wel raad met dat cadeautje.

Toch was het "ancien" De Bruyne - voor de gelegenheid aanvoerder - die als vanouds de lakens uitdeelde. Toen Wales de bal niet wegkreeg, aarzelde hij niet om uit te halen en doelman Ward moest vissen. Het leek het begin van een aangename avond.

De roep om vernieuwing was bij de bondscoach niet in dovemansoren gevallen, want De Ketelaere en Theate stonden voor het eerst in hun internationale carrière in de basis.

Tweede helft om snel te vergeten

In het tweede bedrijf begonnen dezelfde acteurs plots over hun zinnen te struikelen. Slordig spel bracht Wales zomaar in de match. Een blik nieuwe namen, met daarbij debutant Vanzeir, bracht weinig beterschap.

Dankzij een uitmuntend publiek in Cardiff - ook al was het overbodig om De Bruyne uit te fluiten - vatte Wales moed. Zat een zege tegen de nummer 1 van de wereld (voorlopig toch nog) er misschien in?

Het leek een helft zonder noemenswaardige kansen te worden, tot Liverpool-speler Williams zich een weg baande richting het doel en een kogel afvuurde naar de verste kruising. Casteels moest zich helemaal strekken om die domper te vermijden.

Uiteindelijk gingen ze bij Wales toch rekenen en werd het belangrijke punt, dat de status van reekshoofd bij de loting voor de play-offs garandeert, met hand en tand verdedigd. De Belgen drongen nog aan, maar het was blaffen zonder te bijten.

Wales vierde het gelijkspel uitbundig, bondscoach Roberto Martinez zal toch niet helemaal overtuigd geraakt zijn van zijn jeugdige doublures. Enkel Theate wierp zich in deze match op als een waardige wissel voor de toekomst.