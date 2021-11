Openda en Raskin loodsen jonge Duivels naar 18 op 18 in EK-voorronde

5e clean sheet op een rij, EK-ticket bijna binnen

Mathematisch was het voor de jonge Duivels nog niet mogelijk om zich te plaatsen voor het EK 2023.

Een alomtegenwoordige Openda was in de 1e helft een gesel voor de Schotse verdediging. Op het kwartier leek hij Vertessen op weg te zetten naar de openingsgoal, maar de PSV-spits knalde hoog over.

Toen diezelfde Vertessen op slag van rust tegen de vlakte ging, legde de ref de bal op de stip. Openda miste niet, zijn 6e goal in deze kwalificatiecampagne.

Na de rust liep het lange tijd niet gesmeerd bij de Belgen. Enkel Raskin zorgde nog voor offensieve impulsen en beloonde zichzelf met een goal. Met dank aan zijn Standard-maatje Siquet.

18 op 18 en een 5e clean sheet op een rij voor de Belgische beloften. In maart kunnen de manschappen van Jacky Mathijssen hun ticket binnenhalen in een rechtstreeks duel met Denemarken, de nummer 2 in de groep.