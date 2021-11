Australië houdt Belgische vrouwen uit halve finales Billie Jean King Cup

Het Belgische team in de Billie Jean King Cup had zijn lot niet meer in eigen handen. Het moest hopen dat Wit-Rusland zou winnen van Australië. Enkel zo konden Elise Mertens en co groep B winnen en doorstoten naar de laatste vier.

Helaas voor Elise Mertens en haar kompanen wonnen de "Aussies" deze middag in Praag beide enkelspelen. Door die dubbelslag stelden ze hun ticket naar de halve finales veilig.

De dag begon met een gemakkelijke 6-3 overwinning voor Storm Sanders (WTA 131) tegen Yuliya Hatouka (WTA 192). Ajla Tomljanovic (WTA 43), de Australische nummer 1 bij afwezigheid van Ashleigh Barty (WTA 1), maakte het werk vervolgens af met een nagelbijter tegen Aliaksandra Sasnovich (WTA 88). De wedstrijd eindigde 4-6, 6-2, 6-3.

Ongeacht het resultaat van het dubbelspel dat nog volgt, spelen de Australiërs in de halve finales tegen de eerste van groep D, die wordt beslist na het duel tussen Tsjechië en Zwitserland.