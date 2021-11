België wint dubbelspel tegen Australië: "We duimen nu voor Wit-Rusland"

17:16

17 uur 16. Wit-Rusland moet met 2-1 winnen tegen Australië. Donderdag kijken Wit-Rusland en Australië elkaar in de ogen in de laatste confrontatie van de groep. Als de Australische vrouwen ook die wedstrijd winnen, stoten ze door. Als de Wit-Russinnen daarentegen het duel met 3-0 winnen, mogen zij naar de halve finales. Eindigt de ontmoeting op 2-1 voor Wit-Rusland, dan maakt België nog kans om door te stoten. Want dan tellen de 3 landen in de poule elk een overwinning. De beslissing valt dan op basis van sets en mogelijk games. .