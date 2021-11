Billie Jean King Cup: België klopt Wit-Rusland, maar verliest (overbodige) dubbelmatch

17:07 17 uur 07. Bij Australië ontbreekt de echte ster, Ashleigh Barty. "Maar we weten dat het nog altijd een sterk team is. Er staat ons waarschijnlijk een moeilijkere klus te wachten dan het vandaag geweest is", vertelt Van Herck. "Maar het team heeft er vertrouwen in." "De sfeer in de ploeg is goed, we staan waar we willen staan en de afgelopen week is goed gelopen. We zullen morgen ons niveau nog opkrikken. We hebben ambitie." . Bij Australië ontbreekt de echte ster, Ashleigh Barty. "Maar we weten dat het nog altijd een sterk team is. Er staat ons waarschijnlijk een moeilijkere klus te wachten dan het vandaag geweest is", vertelt Van Herck. "Maar het team heeft er vertrouwen in."

"De sfeer in de ploeg is goed, we staan waar we willen staan en de afgelopen week is goed gelopen. We zullen morgen ons niveau nog opkrikken. We hebben ambitie."

17:06 17 uur 06. Als we morgen twee punten halen, spelen we de halve finales. Zo simpel is het. Ik denk dat we vandaag hebben laten zien, dat we het kunnen. Johan Van Herck.

16:59 16 uur 59. Van Herck: "Het was een heel goed debuut van Minnen". "Klus geklaard", zei kapitein Johan Van Herck na dag 1. "Greet Minnen heeft een heel goede wedstrijd gespeeld. Ze tenniste heel dominant. Het was een heel goed debuut. Ze had op training laten zien dat ze die plaats verdiende."

"En Elise Mertens heeft een heel goede eerste set gespeeld, in die tweede was ze iets te afwachtend, maar in set 3 herpakte ze zich en heeft ze de ontmoeting binnengehaald."

"Omdat we weten dat elk punt kan tellen, hebben we toch nog geprobeerd om die dubbelmatch te winnen, maar de Wit-Russen waren sterker. Wij hadden beter kunnen doen, maar je hebt die zege dan al op zak, je moet nog snel een duo kiezen en dan is het niet makkelijk."

16:13 16 uur 13. Verlies in dubbelwedstrijd. Wit-Rusland heeft toch nog een troostprijs bemachtigd tegen de Belgen: Kirsten Flipkens en Elise Mertens verloren het dubbelspel in twee sets. Het werd 6-4 en 6-3. Pas later zal duidelijk worden of deze nederlaag doorweegt in de eindafrekening.

15:42 15 uur 42. Het Belgische dubbelduo moet de eerste set aan Wit-Rusland laten. Lapko en Sasnovitsj leiden met 6-4.

15:05 15 uur 05. Play! De afsluiter van de dag kan beginnen. Elise Mertens slaat de dubbelmatch op gang.

14:47 14 uur 47. Elise Mertens houdt van het dubbelspel. Samen met Kirsten Flipkens neemt ze het op tegen Vera Lapko en Aljaksandra Sasnovitsj.

14:35 14 uur 35. België leidt met 2-0 tegen Wit-Rusland. Zo meteen kunt u nog als afsluiter naar de dubbelmatch kijken.

14:24 14 uur 24. Het matchpunt van Elise Mertens. Het matchpunt van Elise Mertens

14:23 14 uur 23. Game, set and match Elise Mertens. De buit is binnen voor Elise Mertens. Zij brengt België op een onoverbrugbare voorsprong tegen Wit-Rusland: 2-0. Met enige moeite rekent Mertens af met Aljakasandra Sasnovitsj. Zij buigt pas na 3 sets: 6-2, 4-6 en 6-2. Op de beslissende momenten sprak Mertens haar klasse aan om de Wit-Russin te overklassen.

Met enige moeite rekent Mertens af met Aljakasandra Sasnovitsj. Zij buigt pas na 3 sets: 6-2, 4-6 en 6-2.

Op de beslissende momenten sprak Mertens haar klasse aan om de Wit-Russin te overklassen.

13:48 13 uur 48. Knap punt van Elise Mertens! En dat weet ze zelf ook. Knap punt van Elise Mertens! En dat weet ze zelf ook

13:36 13 uur 36. 3e set voor Elise Mertens. Elise Mertens moet vol aan de bak. Haar tegenstandster Aljaksandra Sasnovitsj dwingt een 3e set af. Het scorebord geeft 6-2 en 4-6 aan.

Het scorebord geeft 6-2 en 4-6 aan.

13:35 13 uur 35. Verslag Minnen - Sjymanovitsj (6-2, 6-2). Verslag Minnen - Sjymanovitsj (6-2, 6-2)

12:15 12 uur 15. Play! Elise Mertens is aan haar match begonnen.

11:50 11 uur 50. Zo meteen is Elise Mertens (WTA-18) aan de beurt. Zij krijgt wel een speelster uit de top 100 tegenover zich: Aliaksandra Sasnovitsj (WTA-88).

