"Op deze manier verpest je de Daviscup en de Billie Jean King Cup"

De Duitse vrouwen speelden een teleurstellende finaleweek en sneuvelden in de groepsfase na nederlagen de voorbije dagen tegen thuisland Tsjechië en Zwitserland.

Barbara Rittner betreurt vooral het gebrek aan sfeer tijdens de wedstrijden. Alleen op duels van het thuisland komen veel fans af. "Als je de geweldige sfeer zag tegen de Tsjechen, met 10.000 toeschouwers rond het veld omdat het een thuiswedstrijd was, en dan het duel tegen de Zwitsers voor 50 of 100 mensen, is dat echt heel triest", vertelde Rittner.

Het landentoernooi bij de vrouwen werd in het verleden gespeeld in thuis- of uitwedstrijden over meerdere weekends doorheen het jaar. Maar net als de Davis Cup bij de mannen vindt de eindfase nu gedurende een week plaats op vaste locaties.

"Op die manier verpest je zowel de Davis Cup als de Billie Jean King Cup omdat beide evenementen het vroeger moesten hebben van hun unieke sfeer", zei de 48-jarige ex-tennisspeelster nog.