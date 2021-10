Europese (top)clubs strijken neer op Neerpede om naar opleiding RSCA te kijken

Dat al jaren talenten als Vincent Kompany, Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Jeremy Doku, Leander Dendoncker en andere jeugdspelers van Anderlecht grote namen zijn geworden in het voetbal heeft de opleiding van Anderlecht naam en faam bezorgd.

De European Club Association (ECA) koos Anderlecht als gastheer voor het tweedaagse Youth Football Knowledge Exchange Event. "Anderlecht is bij de vijf beste en grootste jeugdacademies van Europa. Hun waarden zijn geweldig en hun schoolsysteem is van topniveau",vertelt Pouya Yaghoubinia van de ECA.

"Een van de dingen die ons het meest is opgevallen, is hoe Anderlecht hun talentontwikkeling combineert met school. Dat is ons nog niet gelukt", vult Juan Estaban Gomez Llamas aan, die in naam van FC Sevilla komt luisteren.



Sevilla, Inter, Ajax, Sporting, FIFA, ze kwamen luisteren naar wat clubs van elkaar kunnen leren en wat onder meer Belgisch bondscoach Roberto Martinez en Jean Kindermans, het hoofd van de jeugdopleiding van Anderlecht, te vertellen hadden.

"We hadden ongeveer 75 mensen van de ECA op bezoek en ik heb me laten vertellen dat bijna 65 clubs hier waren, waaronder echt prestigieuze clubs uit Europa. Dus het is een eer dat de ECA ons heeft gekozen voor dit evenement", was Kindermans trots.



Opleiden is een voltijdse opdracht voor Anderlecht, waar veel tijd en werkkracht in steekt. "Het is teamwerk van ongeveer 90 mensen die er dag in dag uit mee bezig zijn om jeugdspelers op te leiden en te begeleiden."