Duel Verstappen-Hamilton nadert kookpunt: "Denk dat het sportief zal blijven"

Max Verstappen deed afgelopen weekend een gouden zaak in het F1-kampioenschap, door zijn voorsprong op Lewis Hamilton te verdubbelen, van 6 naar 12 punten.

Het duel in Austin was er weer eentje op het scherp van de snee. In de vrije training ging het zelfs even over de schreef. "Maar ze hebben nog altijd veel respect voor elkaar", zegt F1-commentator Kris Wauters (Play Sports). "Ze weten allebei van elkaar hoe goed ze zijn."

"In Silverstone en Monza reden ze elkaar aan, maar die crash in Monza was er omdat ze allebei het uiterste uit hun auto wilden halen en ze elkaar geen duimbreed wilden toegeven. Dat vind ik helemaal niet erg, dat is zelfs leuk om te volgen."

"De F1 heeft altijd geleefd van een concurrentiestrijd tussen 2 rijders, zoals Senna-Prost, Lauda-Hunt of Schumacher-Hill. Fantastische gevechten die ook naast de baan doorgingen."

"Die mentale spelletjes zijn ook belangrijk. Het is ongelooflijk belangrijk om mentaal minstens even sterk te zijn. Als je denkt: ik ga het niet halen, dan haal je het ook niet. Verstappen en Hamilton hebben allebei een onwrikbaar vertrouwen in hun eigen kunnen."

Volgens Wauters hoeven we niet te vrezen voor een escalatie van incidenten. "Dat is zoals een voetballer die even van zijn neus maakt bij de scheidsrechter. Maar meteen erna hebben ze zoiets al gecatalogeerd. Ze zijn veel te slim om dat mee te nemen."