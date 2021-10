Moet Ruud Vormer starten tegen City of niet? Het dilemma voorgelegd aan 3 experts

Ex-speler Sven Vermant: "Geen makkelijke keuze"

"Moet Vormer starten? Die vraag bekijk ik vanuit 2 perspectieven: als ex-speler en als coach. Als trainer moet je enerzijds de analyse van het hele team maken om dat zo goed mogelijk te laten spelen. Of dat met Vormer is, weet ik niet, want Club heeft de enorme luxe van een brede kern." "Maar als coach kijk je ook breder dan één match en wil je het belang van komende wedstrijden niet uit het oog verliezen. Het wordt dus zeker geen gemakkelijke keuze voor Clement, die anderzijds zijn ervaren spelers ook gemotiveerd wil houden."

Mocht Ruud opnieuw uit de boot vallen, wordt dat niet makkelijk om te accepteren voor iemand met zijn staat van dienst. Sven Vermant

"Als speler wil je gewoon alles spelen, punt. Ruud is iemand die ervaring genoeg heeft om het Champions League-niveau aan te kunnen zonder al te veel matchritme op te doen. Mocht hij opnieuw uit de boot vallen, wordt dat niet makkelijk om te accepteren voor een speler met dergelijke staat van dienst." "Vormer moet de beslissing dan wel accepteren, maar er zich niet bij neerleggen. Club heeft een gezamenlijk doel, dan is één speler niet doorslaggevend. Ik zat in een dergelijke situatie aan het eind van mijn carrière. Welke keuze de trainer ook maakt, iedereen moet er 100% voor gaan en paraat staan."



Analist Filip Joos: "Vreemd dat er gekeken wordt naar Kortrijk"

"Als Philippe Clement de logica van de eerste twee wedstrijden respecteert, zet hij Vormer opnieuw niet in de basis. Manchester City is beter dan het PSG van de eerste match en RB Leipzig bij elkaar opgeteld... Bovendien gaat Club nu wellicht nog minder de bal hebben dan in de vorige wedstrijden. En het was toch met dat in het achterhoofd dat Clement ervoor koos om Vormer niet te zetten."

Vormer moet denken: ik sta boven alle logica en kan wél het verschil maken. Filip Joos

"Maar moet Vormer dat zomaar accepteren? Dat nu ook weer niet. Hij moet denken: ik sta boven alle logica en kan wél het verschil maken. Misschien is dat ook zo, maar ik vind het persoonlijk raar dat er wordt gekeken naar die match tegen KV Kortrijk, omdat die het meest vers in het geheugen ligt. Alsof de duels tegen PSG en Leipzig plots niet meer meetellen."

Acteur en superfan Rik Verheye: "Je weet dat hij een pitbull is"

"Ik moet toegeven dat ik een enorme Ruud Vormer-fan ben. Zowel van de voetballer als van de mens. Een eenduidig antwoord geven op de vraag of hij moet starten, is onmogelijk. Er spelen verschillende factoren mee. Langs de ene kant uiteraard de tactiek die Clement voor ogen heeft - en of daarin plaats is voor Ruud." "Maar er is ook zoiets als zijn staat van dienst, zeker als kapitein. Bovendien weet je dat hij een pitbull, een vechter is. Zeker in de topmatchen. Ik zou Ruud dus wél opstellen. Om de simpele reden dat invallen in zo'n wedstrijd veel moeilijker is dan starten."

Ik zou Ruud wél opstellen. Om de simpele reden dat invallen in zo'n match veel moeilijker is. Rik Verheye