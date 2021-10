Clement: "Na 4 op 6 gelooft iedereen dat we iets kunnen tonen tegen City"

Philippe Clement gaat zeker niet zweven na het gelijkspel tegen PSG en de zege tegen RB Leipzig. "We zijn realistisch", opent de Club-coach. "Manchester City is samen met Bayern München momenteel de beste ploeg ter wereld."

Club Brugge werd als het kleine broertje van de groep gezien, maar heeft toch al zieltjes kunnen winnen. "Het geloof is er altijd tegen elke tegenstander. Iedereen dacht op voorhand dat we nul punten zouden halen in deze groep in de Champions League, maar wij hebben er altijd in geloofd", aldus Clement.



"Maar ik verwacht geen 20 kansen tegen City, dus we zullen heel efficiënt moeten zijn. In België spelen we veel wedstrijden die we moeten winnen en waarin we dominant moeten zijn. Het duel tegen City is een van de weinige wedstrijden waarbij de lat ook hoog ligt, maar op een andere manier."



Club zal wel op een andere manier moeten spelen dan in de Jupiler Pro League. "We gaan zo veel mogelijk de bal proberen te hebben, maar we zullen uiteraard een klik moeten maken, net als in Leipzig. We kunnen de wedstrijd op verschillende manier benaderen."