Alec Segaert klopt juniorenwereldkampioen Wang in Chrono des Nations

2021 was een fantastisch wielerjaar voor onze landgenoot Alec Segaert. De 18-jarige junior kroonde zich tot Europees kampioen tijdrijden, werd 2e in Parijs-Roubaix en won brons op het WK tijdrijden.

Op dat WK tijdrijden gaf Segaert 29 seconden toe op de ongenaakbare Deen Gustav Wang.

In de Chrono des Nations (in de Vendée) had Wang vandaag een mindere dag, Segaert was wel top en kreeg op het podium het gezelschap van de Ier Darren Rafferty (2e) en de Fransman Eddy Le Huitouze (3e).



Wang moest vrede nemen met de 5e plaats, op 1'12" van Segaert, die volgend jaar bij de belofteploeg van Lotto-Soudal gaat rijden. Met Thibaut Bernard (8e) en Maxence Place (10e) eindigden nog 2 Belgen in de top 10.



Bij de profs staan Remco Evenepoel en Iljo Keisse op de startlijst van de tijdrit in Les Herbiers.