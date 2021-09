Alec Segaert pakt nipt brons in tijdrit bij junioren, goud is voor Deen Gustav Wang

17:05 17 uur 05. Respect! We moeten absoluut blij zijn met deze medaille! José De Cauwer. Respect! We moeten absoluut blij zijn met deze medaille! José De Cauwer

17:05 17 uur 05. Gustav Wang (Den) Joshua Terling (GBr) op 20"20 Alec Segaert op 29"48 Carl-Frederik Bevort (Den) op 30"00 Eddy le Huitouze (Fra) op 33"15 Cian Uijtdebroeks op 41"82 . Gustav Wang (Den)

Joshua Terling (GBr) op 20"20

Alec Segaert op 29"48

Carl-Frederik Bevort (Den) op 30"00

Eddy le Huitouze (Fra) op 33"15

Cian Uijtdebroeks op 41"82

17:05 17 uur 05. Segaert pakt nog net brons in de tijdrit, Wang verovert de wereldtitel. Segaert pakt nog net brons in de tijdrit, Wang verovert de wereldtitel

17:03 17 uur 03. Net een medaille voor Alec Segaert! Alec Segaert verovert na een fenomenaal eindschot nog een bronzen medaille. Toch een zeer fijne afsluiter! . Net een medaille voor Alec Segaert! Alec Segaert verovert na een fenomenaal eindschot nog een bronzen medaille. Toch een zeer fijne afsluiter!

17:03 17 uur 03. Hij zit onder de vod in dezelfde seconde als Bevort en le Huitouze. . Hij zit onder de vod in dezelfde seconde als Bevort en le Huitouze.

17:02 17 uur 02. Alec Segaert zit op een virtuele 5e plaats, net voor Cian Uijtdebroeks. . Alec Segaert zit op een virtuele 5e plaats, net voor Cian Uijtdebroeks.

17:00 17 uur . Nog 3 kilometer voor Alec Segaert. "Het zou heel jammer zijn als hij 4e eindigt, maar als het zo is, dan moeten we ons daar gewoon bij neerleggen", zegt José De Cauwer. . Nog 3 kilometer voor Alec Segaert. "Het zou heel jammer zijn als hij 4e eindigt, maar als het zo is, dan moeten we ons daar gewoon bij neerleggen", zegt José De Cauwer.

16:59 16 uur 59.

16:58 16 uur 58. Nog 4 renners moeten zich melden in Brugge. Alleen Alec Segaert kan het podium - Wang, Tarling en Bevort - nog wijzigen. . Nog 4 renners moeten zich melden in Brugge. Alleen Alec Segaert kan het podium - Wang, Tarling en Bevort - nog wijzigen.

16:57 16 uur 57. Alle vorige tijdritten hebben bewezen dat je in het slotstuk helemaal kunt instorten of net zo goed iets kan rechtzetten. Welke kant valt het dubbeltje op voor Alec Segaert? . Alle vorige tijdritten hebben bewezen dat je in het slotstuk helemaal kunt instorten of net zo goed iets kan rechtzetten. Welke kant valt het dubbeltje op voor Alec Segaert?

16:56 16 uur 56. Alec Segaert moet nu door een muur rijden om op het podium te staan. De muur van de regenboogtrui valt niet te slopen, maar zilver of brons ligt nog altijd binnen handbereik. "Maar echt veel sneller draaien kan je niet", ziet José De Cauwer. . Alec Segaert moet nu door een muur rijden om op het podium te staan. De muur van de regenboogtrui valt niet te slopen, maar zilver of brons ligt nog altijd binnen handbereik. "Maar echt veel sneller draaien kan je niet", ziet José De Cauwer.

16:54 16 uur 54. Toch opvallend: de afwezigen van het EK - Denemarken en Groot-Brittannië - kapen dit WK. . Toch opvallend: de afwezigen van het EK - Denemarken en Groot-Brittannië - kapen dit WK.

16:53 16 uur 53. Alec Segaert heeft een versnelling nodig! Renaat Schotte. Alec Segaert heeft een versnelling nodig! Renaat Schotte

16:53 16 uur 53. Goud lijkt ver weg voor Segaert aan tussenpunt. Goud lijkt ver weg voor Segaert aan tussenpunt

16:52 16 uur 52. Bij de tijdswaarneming zit Alec Segaert op 4 seconden van het zilver en 2 tellen van het brons. . Bij de tijdswaarneming zit Alec Segaert op 4 seconden van het zilver en 2 tellen van het brons.

16:52 Segaert bij het tussenpunt. De wereldtitel is vrijwel onmogelijk, maar een medaille is nog speelbaar. Alec Segaert is in Oostkerke 4e op 18"89. . 16 uur 52. Segaert bij het tussenpunt De wereldtitel is vrijwel onmogelijk, maar een medaille is nog speelbaar. Alec Segaert is in Oostkerke 4e op 18"89.

16:50 Alec Segaert. 16 uur 50. Alec Segaert

16:49 16 uur 49. Romain Grégoire mogen we volledig negeren bij het tussenpunt, de Deense "kopman" Carl-Frederik Bevort moet ruimschoots zijn meerdere erkennen in Brugge. Hij wordt 3e en duwt Cian Uijtdebroeks naar de 5e plaats en Jonathan Vervenne naar de 10e stek. . Romain Grégoire mogen we volledig negeren bij het tussenpunt, de Deense "kopman" Carl-Frederik Bevort moet ruimschoots zijn meerdere erkennen in Brugge. Hij wordt 3e en duwt Cian Uijtdebroeks naar de 5e plaats en Jonathan Vervenne naar de 10e stek.

16:47 16 uur 47. Is de wind spelbreker? Die zou afgezwakt zijn, waardoor de stukken met de wind in het voordeel natuurlijk in de kaart van Gustav Wang hebben gespeeld. . Is de wind spelbreker? Die zou afgezwakt zijn, waardoor de stukken met de wind in het voordeel natuurlijk in de kaart van Gustav Wang hebben gespeeld.