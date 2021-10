Fotofinish na sprint met drieën bij junioren: Segaert 2e in Roubaix

De junioren moesten in dezelfde omstandigheden als de profs aan de bak, al werd de 5-sterrenstrook van Mons-en-Pévèle wel geschrapt. Na 111 km besliste een prangende spurt op de wielerpiste in Roubaix.



Met zijn drieën naast elkaar stoven ze op de finishlijn af, de jump van Edvardsen-Fredheim was de beste.

De vorige winnaar, in 2019, was de Nederlander Hidde van Veenendaal. De laatste Belgische junior die won, was Jasper Stuyven in 2010.