"Standard-spelers roddelden en gaven Leye weinig flatterende bijnamen"

Voor Peter Vandenbempt is het ontslag van Mbaye Leye bij Standard geen grote verrassing.



"Vrijdag tegen KV Mechelen was zeker zo'n match van Standard waarna in het voetbal al wel een keer het doek valt voor een trainer."



"Het was een lamentabele prestatie van Standard voor de rust. In het spel is er al weken een gebrek aan een duidelijk spelsysteem."

"Na de wedstrijd was er wel het opmerkelijke discours van Mbaye Leye, een heel verstandig persoon. Hij had kritiek op zijn spelers en op de werking van Standard over een probleem dat al jaren aansleept."

"Nauwelijks verholen kritiek op het bestuur dus, kritiek op een gebrek aan kwaliteit om te presteren op een niveau dat een club zoals Standard zou moeten halen. Het was het discours van een trainer die zich niet meer inhield."