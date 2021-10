Standard beleeft een horroravond Achter de Kazerne, op én naast het veld

Standard - KV Mechelen in een notendop:

Match beslist na nauwelijks 20 minuten

De Standard-fans hadden meteen genoeg gezien en gooiden uit protest tennisballen op het veld, de wedstrijd kon enkele minuten later wel terug hervat worden. KV Mechelen bleef nadien veel sterker, doelpunten kregen we niet meer te zien.

Het was Mrabti die zich achter de bal zette en de score na nauwelijks 10 minuten al verdubbelde. Geen 2 zonder 3 dachten ze bij Mechelen en het was enkele minuten later nog maar eens Schoofs die het verschil maakte, met een prachtig voorzet legde hij de bal panklaar op het hoofd van Walsh: 3-0.

Het was aan Standard om te reageren, maar het omgekeerde gebeurde. De bezoekers kropen terug en blonken uit in defensieve onkunde. Schoofs dolde met de piepjonge Ngoy die in het eigen strafschopgebied in de fout ging, ref Verboomen kon niet anders dan de bal op de stip te leggen.

Met 6 op 6 voor KV Mechelen en 0 op 6 voor Standard begonnen beide teams met een heel ander gevoel aan de 10e speeldag. Dat was er ook aan te zien want de thuisploeg voetbalde met veel meer vertrouwen.

Standard-fans laten zich van hun slechtste kant zien

Standard had heel wat recht te zetten na de pauze, maar enkele heethoofden hadden er geen zin meer in. Vanuit het uitvak besloot een handvol supporters het veld op te gaan en de eigen spelers de levieten te lezen. Er waren geen stewards te bespeuren om in te grijpen en na afloop van het bizarre tafereel trokken de supporters weer naar het eigen vak.

Scheidsrechter Verboomen liet niet zomaar begaan en stuurde de spelers zonder pardon terug naar de kleedkamers. Na een tiental minuten kreeg hij van de Mechelse politie de toestemming om de wedstrijd toch voort te zetten.

In de tweede helft zorgden invaller Dragus en Muleka voor wat extra schwung bij de bezoekers, maar veel kansen kregen we niet meer te zien. Klauss dook nog een aantal keer voor Coucke op, maar het was de Roemeense invaller Dragus die nog zorgde voor de eerredder.

In het ultieme slot kreeg ook Cimirot na een knap uitgespeelde tegenaanval nog een prima mogelijkheid, maar een aansluitingstreffer zat er niet meer in. Standard zakt zo met 0 op 9 helemaal weg in het klassement, KV Mechelen gaat het weekend in als 5e.