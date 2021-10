Clement: "Wat Noa Lang vandaag meemaakt, is wat Kompany vaak zegt, deel van het proces"

Clement: "We moeten ons niet wegsteken achter Europese match"

"Je ziet jonge spelers groeien en beter worden, maar af en toe zit er een dag tussen dat alles wat ze geleerd hebben, verdwenen is. Dat is niet met slechte bedoelingen, maar daar moet aan gewerkt worden."

Wie onder zijn niveau presteerde was Noa Lang. Speelde hij zichzelf uit de match door te veel te focussen op technische hoogstandjes en het publiek? "Dat vond ik ook. Ik had er op voorhand voor gewaarschuwd. Vincent Kompany heeft er ook al veel over gepraat de voorbij jaren: het is een proces", glimlachte Clement.

"We moeten ons niet wegsteken achter de Europese match, want we willen op drie fronten strijden. Dat hoort erbij als speler van Club Brugge dat je om de drie dagen er moet staan."

"We hadden controle in de tweede helft, maar te weinig kansen. In de eerste helft waren we niet scherp genoeg. Het is een billijk gelijkspel."

Philippe Clement kon zichtbaar leven met een gelijkspel in Brussel. Geef hem eens ongelijk, al zocht hij geen excuses. "We hadden vandaag niet die extra "dash"om het verschil te maken."

Kompany: "Ik onderschat het belang van de bank nooit"

Vincent Kompany leek even te twijfelen toen hij de vraag kreeg of ook hij het een billijk gelijkspel vond, maar antwoordde uiteindelijk tweedelig. "Als je 0-1 achter komt, is het echt moeilijk om tegen een sterke ploeg als Club terug te komen. We hebben wel genoeg kansen gekregen om het verschil te maken."

Die 0-1 was een regelrechte blunder van doelman Hendrik Van Crombrugge, maar Kompany zette zijn doelman uit de wind. "Als keeper kan je op veel manieren in slechte papieren komen. Fouten worden vaker afgestraft bij doelmannen. Het belangrijkste dat ik onthoud, is dat Henrdik Van Crombrugge daarna rechtgestaan is en fantastisch speelde."

"Wat minder opvalt is wanneer we scoren door zijn opbouw zoals tegen KV Mechelen. Voor mij is deze match niet bepaald door die actie, maar door heel wat factoren."

"Het grote verschil met vorig seizoen is dat we nu ook een bank hebben. In dit soort matchen is het makkelijker om de laatste 30 minuten te spelen dan de eerste 60. Dat laatste is perfect gelukt voor Benito Raman. Ik onderschat het belang van de bank nooit."

"Na de vele spelers die vertrokken zijn en de vele nieuwe spelers die gekomen zijn, wisten we dat we de eerste tien matchen automatismen te kort zouden komen. Na deze eerste tien matchen kan ik meer verwachten van deze ploeg op het vlak van punten, maar ik ben niet verrast door de progressie die we maken."