Anderlecht mist de kansen, Club creëert er te weinig in leuke topper

Anderlecht - Club Brugge in een notendop:

Van Crombrugge met één flater en twee geweldige saves

Dat leverde ook enkele kansen op, maar Van Crombrugge leek geen last te hebben van zijn negatieve hoofdrol bij de 0-1. Met geweldige reddingen hield hij Vanaken en Sowah van een knap doelpunt, waardoor het bij dat ene doelpunt bleef in een aangename eerste helft.

Club werd van bij het eerste fluitsignaal stevig onder druk gezet, maar het was Anderlecht zelf dat als eerste onder de druk bezweek. Van Crombrugge was zich van geen kwaad bewust toen hij de bal naar Olsson speelde, maar Rits niet in diens rug had zien staan. Een onderschepping en een schot later stond een ongelukkig Anderlecht plots op achterstand.

Na de knappe Europese zege in Leipzig trok Club vol vertrouwen af naar Anderlecht, waar een confrontatie met de aartsrivaal wachtte. De thuisploeg hoopte vurig dat het Club van zijn Europese roze wolk kon sleuren en begon dan ook verschroeiend aan de beladen derby.

Raman is opnieuw supersub, Anderlecht laat de zege liggen

Anderlecht kon de intensiteit uit de eerste helft niet meteen doortrekken in de tweede, waarin vooral brandjes geblust moesten worden. Eerst letterlijk toen een voetzoeker vanuit de tribunes op het veld werd gegooid, daarna ook figuurlijk toen Harwood-Bellis en Sowah en even later ook Hoedt en Lang het met elkaar aan de stok kregen.



Door al die randzaken leek Club op weg naar een altijd welgekomen derbyzege. Kompany wist ook dat zijn elftal een nieuwe impuls nodig had, dus gooide hij onder meer Benito Raman tussen de lijnen. Die sleepte als invaller ook tegen Oostende een punt uit de brand en moest dat vandaag opnieuw doen.



En Raman stelde niet teleur. Na een knappe ren op rechts zette hij iedereen, Mignolet incluis, in de wind door een voorzet te veinzen. In plaats daarvan trapte hij de bal tussen een gokkende Mignolet en de paal door tegen de netten. Anderlecht leefde weer op en wilde zelfs meer.



Dat leek het ook te gaan krijgen, maar oog in oog met Mignolet kon Murillo niet snel genoeg afdrukken, waardoor het bij een billijk gelijkspel bleef in het Lotto Park. Daar kunnen beide teams zich ongetwijfeld in vinden, al zal dat vooral bij Anderlecht met een wrange nasmaak zijn.