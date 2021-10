Vincent Kompany: "Wij lieten 8 spelers gaan, Club investeerde voor 40 miljoen"

Vincent Kompany begon de persconferentie voor Anderlecht-Club Brugge met felicitaties voor de tegenstander van zondag na hun prestatie in de Champions League.

Kompany beseft dat de kloof met Club nog altijd aanzienlijk is, vooral dan financieel. "Op dat vlak kunnen we alleen maar verliezen. Wat dat betreft is er geen vergelijking mogelijk."

Die kloof leek in de play-offs nochtans niet al te groot. "Maar in het tussenseizoen heeft Club bijna al zijn spelers kunnen behouden en 40 miljoen uitgegeven voor nieuwe spelers. Terwijl wij er een stuk of 8 hebben moeten laten gaan."

"Wij zitten dus opnieuw in de fase van de heropbouw, hopelijk staan we er weer helemaal in het tweede deel van het seizoen, al mag dat vroeger beginnen."

Dat voortdurend heropbouwen is misschien frustrerend, maar Kompany legt zich neer bij deze realiteit. "Het is belangrijk dat we uit die jaarlijkse cyclus geraken. Wij moeten het opnemen tegen clubs zoals Genk en Club die amper spelers laten gaan en zwaar kunnen investeren in nieuwe."

"Op een of andere manier moeten we structureel weer boven die ploegen geraken. Dat gaat niet met een toverstaf, maar met vallen en opstaan. Maar ik blijf achter de schermen en op het veld evolutie zien, dat is belangrijk."