"Antwerp-fans tasten altijd grens toelaatbare af, een minderheid gaat er continu over"

"Maar het is niet zo dat een ontoelaatbare provocatie een ontoelaatbare reactie rechtvaardigt. Een voetzoeker naar een speler gooien, dat is crimineel."

Bij de politie wassen ze hun handen in onschuld, zij zagen de rellen niet aankomen. "Maar dan moet iemand mij wel eens uitleggen hoe zo'n 300-tal fans van Frankfurt op een parking van een grootwarenhuis kunnen overnachten en daarna ongestoord in een soort oorlogsmars naar café kunnen optrekken, zonder dat 1 politieagent hen tegenhoudt."

"Iedereen had een feestdag verwacht, maar het is een nachtmerrie geworden", zegt Peter Goris, chef-sport van Gazet van Antwerpen en al jarenlang volger van Antwerp, in De Wereld Vandaag.

Het was gisteren een hele dag onrustig in de Antwerpse binnenstad en rond de Bosuil, met als dieptepunt de rellen die tijdens de match tegen Frankfurt uitbraken.

"Europa is steeds meer de speeltuin van het hooliganisme"

Antwerp sleept al heel lang een kwalijke reputatie met zich mee. "Het heeft vurige supporters. Volks en rauw wordt ook wel eens gezegd", vertelt Goris. "Ze zijn er zelfs trots op dat ze marginaal zijn, zo zingen ze toch."

"De fans hebben altijd de grens van het toelaatbare afgetast. Een minderheid gaat de grens toch continu over, dat is nu al de zoveelste generatie die op die manier haar stempel op de club drukt. Het hoort bij een grootstad, heeft altijd in de ziel van Antwerp gezeten. Maar daarom mag je het nog niet goedpraten."

"In België hebben ze dat probleem min of meer onder controle, maar ik heb de indruk dat het Europese toneel nu de speeltuin van het hooliganisme is geworden. Er wordt veel minder opgetreden, het is moeilijker beheersbaar. Je kunt immers geen combiregeling vanuit bijvoorbeeld Istanbul regelen."

Voor voorzitter-eigenaar Paul Gheysens zal het ook een pijnlijke wakeupcall geweest zijn. "Ze hebben me gezegd dat hij bijzonder verbolgen is. Hij heeft heel veel geld in de club gestoken en dit krijgt hij dan terug. Dat moet pijn doen."