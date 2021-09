Wat u moet weten over RB Leipzig, de tegenstander van Club Brugge

Vanavond gaat Club Brugge aan de slag in de Champions League. Tegenstander RB Leipzig bestaat nog maar 11 jaar. Toch speelt het team aan de top in Duitsland en Europa, met dank aan hoofdsponsor Red Bull.

Zeg niet Red Bull, maar RasenBallsport Leipzig

Voor het ontstaan van RB Leipzig moeten we naar 2009. Na de succesvolle overname van Austria Salzburg in Oostenrijk, wil Red Bull ook zijn intrede maken in het Duitse voetbal. In Leipzig vindt het een leeg nest. Oost-Duitse clubs zijn nauwelijks aanwezig in de Bundesliga. Dat brengt Red Bull op ideeën: het wereldbekende merk neemt de licentie van SSV Markranstädt over. De club uit het zuidwesten van Leipzig speelt op dat moment in de 5e klasse. Eén probleem: de Duitse voetbalbond DFB verbiedt merknamen in de naam van een club. Voor teams ontstaan in het bedrijfsvoetbal, zoals Bayer Leverkusen, maakt de DFB een uitzondering, maar Red Bull is een ander (lees: commercieel) verhaal. Vervelend, maar de marketingafdeling uit Oostenrijk vindt snel een oplossing. De nieuwe club zal officieel niet Red Bull, maar RasenBallsport Leipzig heten. Rasen is Duits voor veld, Ballsport is Duits voor... balsport.

In Duitsland zult u ook wel eens horen dat RB Leipzig synoniem staat voor Dosenclub. Zo noemen tegenstanders de club: de blikjesclub. Voetbal staat voor traditie, niet voor marketing vinden ze.

Niet overal zijn ze tuk op de komst van RB (lees: Red Bull).

In een teug van de 5e naar de 1e klasse

Terug naar 2009 wanneer Red Bull RasenBallsport Leipzig opricht en aan de slag moet in de Oberliga, de 5e klasse in Duitsland. De nieuwe eigenaars geven zichzelf 10 jaar om op te rukken naar de Bundesliga. Het lukt ze nog ook. In hun eerste seizoen winnen ze de competitie, daarna blijven ze even hangen op het 4e niveau. Tot RB Leipzig de ervaren coach Ralf Rangnick in huis haalt als technisch directeur. Onder zijn vleugels gaat het hard. In 2013 stijgt Leipzig naar de 3e, in 2014 naar de 2e en in 2016 naar de 1e Bundesliga.

De opmars van RB Leipzig in Duitsland 2009-2010 Oberliga (5e klasse) 2010-2013 Regionalliga (4e klasse) 2013-2014 3e Bundesliga 2014-2016 2e Bundesliga sinds 2016 1e Bundesliga

Red Bull heeft de hoogste afdeling bereikt, nu wil het ook de Duitse topclubs overvleugelen. Dat lukt, op een team na. Bayern München plooit als enige niet voor de energieke club.

De Rekordmeister winkelt zelfs in Leipzig. Denk maar aan de Duitse international Joshua Kimmich. Of Upemecano en Sabitzer. Zij maakten de voorbije mercato samen de overstap met coach Nagelsmann. Aan de transfer van de coach alleen al zou een prijskaartje van 25 miljoen euro hangen.

Huidig Bayern-coach Julian Nagelsmann maakte vorige zomer de overstap van Leipzig.

Jonge talenten krijgen er vleugels

Red Bull beschikt over het nodige kapitaal om het te maken in de voetbalwereld, maar daarom gaat het nog niet als een briesende stier tekeer op de transfermarkt. Voor gevestigde waarden als Messi, Ronaldo of Ibrahimovic past het bekende merk. In plaats daarvan investeert Red Bull in jonge talenten. Dankzij een sterk scoutingsapparaat mikt het op tieners of prille twintigers die de voetbalfilosofie van de Red Bull-academie kunnen vertegenwoordigen: met hoge druk en verticaal spel de tegenstander overvleugelen. En dat lukt aardig, tot op een bepaalde hoogte. Twee seizoenen geleden was het team niet opgewassen tegen de ervaring van PSG in de halve finales van de Champions League. En in de Bundesliga raakte RB Leipzig nog niet voorbij de machine Bayern München. Vorig weekend werd Hertha Berlijn wel vlot ingeblikt (6-0). Briest Leipzig vanavond ook tegen Club Brugge? Volg de Champions League-match live in onze apps, op onze website en in Sporza op Radio 1.