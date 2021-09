Club Brugge verbluft opnieuw in de Champions League, nu met zege in Leipzig

Straffe remonte van imponerend Club na vroege opdoffer

Beginnen met een valse noot en toch met een verdiende voorsprong de rust ingaan. Het was bepaald indrukwekkend wat een complexloos Club Brugge in de eerste helft liet zien in de Red Bull Arena. Leipzig wist niet wat het meemaakte.





Die valse noot kwam al na 5 minuten toen Forsberg Nkunku alleen voor Mignolet bracht en de spits zijn 4e goal in 2 CL-wedstrijden maakte. Club kreeg nog even hoop toen er gevlagd werd voor buitenspel, maar de goal check van de VAR was onverbiddelijk: 1-0 voor Leipzig.

Club was niet van slag na die ijskoude douche. De Ketelaere gooide opnieuw hoge ogen met de ene rush na de andere. Na tien minuten kreeg hij de bal vanaf de achterlijn goed tot bij Vanaken, maar die mikte in één tijd op Gulacsi.





Ruim tien minuten later pakte de imponerende De Ketelaere opnieuw uit met een knappe actie op de linkerflank. Weer was Vanaken het afspeelpunt en dit keer was het wél raak, maar net als bij de 1-0 werd ook hier werd gevlagd voor buitenspel. De VAR moest opnieuw uitsluitsel brengen en dit keer pakte de goal check goed uit voor Club: 1-1.

Leipzig had zijn handen vol met een ontketend Club, dat kort voor de rust de kroon op het werk zette. Vanaken legde een voorzet van Mata, met wat geluk, terug tot bij de vrijstaande Rits en die bleef alleen voor doel koelbloedig en bracht Club verdiend op voorsprong.