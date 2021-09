Racing Genk-fan vraagt om een shirt... ze krijgt een paar schoenen

De schoenen van Thorstvedt

Na de duidelijke overwinning van Racing Genk (3-0 tegen Seraing) vraagt een fan om het shirt van Kristian Thorstvedt. Ze maakt het hem duidelijk met een bordje in het Noors. De Genk-speler gaat op haar verzoek in en schenkt... zijn schoenen.

Het shirt van Lang

Ook een jonge fan van Club Brugge wil graag het shirt van zijn favoriete speler. "Noa, mag ik je truitje?", heeft hij netjes geschreven. Waar Noa Lang mee over de brug is gekomen, kunnen we u niet zeggen.