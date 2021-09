Vandenbempt over oplichtingsdossier ex-Anderlecht-bestuur: "Topje van de ijsberg"

Toch had het oude bestuur blijkbaar geen zin om die 3 miljoen euro zelf te betalen. Ze hebben geprobeerd om met geantidateerde, zeg maar valse, contracten 2 van die 3 miljoen door Coucke te laten betalen, die op die manier is opgelicht.

Uit dat onderzoek bleek dat Henrotay een overeenkomst had met het oude bestuur dat hij een commissie van 3 miljoen zou opstrijken bij een eventuele verkoop van de club, zélfs als hij de koper niet zelf had aangebracht, wat hier het geval was.

Het parket was immers al bezig met een onderzoek naar onregelmatigheden bij transfers uit het verleden. In die zaak zijn Herman Van Holsbeeck en Christophe Henrotay (makelaar van onder meer Thibaut Courtois) inmiddels al officieel in verdenking gesteld.

In de vergadering had Coucke zijn bod nog met 5 miljoen verhoogd. Dat vond het parket verdacht.

In 2017 was het een grote verrassing dat Marc Coucke Anderlecht overnam. Paul Gheysens (nu bij Antwerp) had toen een hoger bod neergelegd, van 91 miljoen euro, maar de aandeelhouders wilden de club niet verkopen aan hem.

Zaken die het daglicht niet mochten zien

Die zaak zou maar het topje van de ijsberg zijn, want er zouden nog tal van voorbeelden zijn waarbij geprobeerd is om Coucke op te lichten.

Maar dit ene geval heeft het parket kunnen hardmaken met bewijzen, vandaar de verdenking van valsheid in geschrifte en oplichting. We zullen zien of dit dossier ook effectief wordt doorverwezen naar de correctionele rechtbank.

Omdat het overduidelijk is dat het nieuwe bestuur van Anderlecht hier niets mee te maken heeft - behalve dan eigenaar Coucke als benadeelde partij - is er van imagoschade voor de club deze keer geen sprake.

Het is wel een aanwijzing dat de beweringen van Coucke destijds, over lijken in de kast, minder lichtzinnig waren dan wij op dat moment hadden beoordeeld.

In ieder geval is dit opnieuw een aanduiding dat er in die succesvolle periode van Anderlecht onder Van Holsbeeck en Vanden Stock in de coulissen heel wat zaken zijn gebeurd die het daglicht niet mochten zien.

Peter Vandenbempt