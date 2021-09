Tony Martin sluit zijn carrière af met goud! Dit is zijn straffe palmares

"Nu is het tijd om te vieren!"

"Om van het toneel te verdwijnen met goud is het beste einde dat ik me kon inbeelden", vertelt hij na afloop van de ploegentijdrit. "Ik ben het team heel dankbaar, zeker de vrouwen maakten het verschil. Ik heb trouwens enorm van de hele week genoten. Nu is het tijd om te vieren."

"En nu? Morgen keer ik huiswaarts. De beslissing om met pensioen te gaan is nog vrij recent. Ik heb dan ook nog geen plannen, maar ik blijf er relaxed onder."