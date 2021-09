Duitsland klopt Nederland in gemengde ploegentijdrit, België rijdt 7e tijd

De ontknoping in de Mixed Relay: Duitsland is wereldkampioen, voor Nederland en Italië

De vrouwen maken het verschil

Koning Filip groet de Belgen na de finish: “Kunnen jullie nog recht staan?”

Martin: "Dit is de best mogelijk manier om mijn carrière te eindigen"

Het zestal Tony Martin, Max Walscheid, Nikias Arndt, Lisa Klein, Lisa Brennauer en Mieke Kröger neemt de fakkel dus over van Nederland.



Martin zwaaide vandaag de wielersport uit met een 8e wereldtitel na 4 individuele truien en 3 keer goud in de ploegentijdrit voor merkenteams.

"Dit is het beste einde, hé", glimlachte de minzame Duitser. "De wielersport verlaten met goud is een droom. Beter kon ik me niet voorstellen."

"Ik bedank onze vrouwen, want zij hebben het verschil gemaakt. Onze droom is werkelijkheid en dat mogen we vieren."

"Wat er nu voor mij volgt? Morgen ga ik naar huis, maar ik heb geen plannen gemaakt. Mijn beslissing over mijn afscheid is nog vrij vers. Ik ben ontspannen en ga eerst op vakantie met mijn gezin."

"Dit betekent veel", vertelde Lisa Klein. "We zijn over onze limiet gegaan en ik feliciteer Tony. Het was een eer om voor de zege te vechten. We zijn blij dat we hem deze zege hebben kunnen overhandigen."