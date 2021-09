Referee Department fluit Vanhaezebrouck terug: "Goal werd terecht afgekeurd"

AA Gent dacht zondagavond 10 minuten voor tijd langszij te komen in Kortrijk, maar een tussenkomst van VAR Lawrence Visser gooide roet in het eten. Scheidsrechter Jasper Vergoote had wat tijd nodig, maar besliste dan toch de 1-1 van Tissoudali af te keuren wegens voorafgaand buitenspel bij aanvang van de aanval.



Na de nederlaag trok Hein Vanhaezebrouck die beslissing in twijfel. Volgens hem waren er intussen al 2 nieuwe spelfases gestart en was de gelijkmaker onterecht afgekeurd.



Het Referee Department dien Vanhaezebrouck van antwoord in zijn maandagse analyse. "We staan volledig achter de VAR-interventie en de beslissing om het doelpunt af te keuren", klinkt het.



In een technische uitleg licht het Referee Department toe dat de spelfase ondanks contact van twee Kortrijkse spelers niet gewijzigd was. "De aanvallende bezitsfase begint wanneer de aanval wordt opgezet en eindigt wanneer de bal uit het spel gaat of het verdedigende team gecontroleerd balbezit krijgt", luidt het.



Palaversa en doelman Ilic raken het leer nog, maar dat leverde KV Kortrijk geen gecontroleerd balbezit op. Dat is er "wanneer een verdedigende speler de bal duidelijk controleert en een actie met de bal maakt of een pass geeft".