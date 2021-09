Wout van Aert: "Ik start zondag met de eerste plaats in gedachten"

Zondag is het een eerste keer D-Day voor Wout van Aert en Remco Evenepoel. Ze doen dan allebei een gooi naar goud op het WK tijdrijden tussen Knokke-Heist en Brugge. De twee Belgen blonken vandaag in hun vel op de persconferentie. "Wereldkampioen tijdrijden worden staat op mijn lijstje", zegt Wout van Aert.

Evenepoel: "Een echt tijdrijdersparcours"

"Vlak, rechtdoor en 44 km in de wind", dat waren op de persconferentie de eerste woorden van Remco Evenepoel. "Er zijn ook niet veel bochten." Een parcours in zijn voordeel? "Omgaan met de wind wordt moeilijk. Het wordt een kwestie van accepteren hoe die blaast. Het is sowieso fijn dat het parcours wat langer is dan op het EK. Maar het is niet dat die andere mannen dat niet kunnen." "Het zal zaak zijn om van begin tot einde een heel strak tempo te rijden en ervoor te zorgen dat je niet ontploft, om zo nog te versnellen op het einde. Het is een mooi parcours, mentaal wordt het een lastige tijdrit omdat het de hele tijd rechtdoor is en je de benen niet kan laten rusten." "Maar het is een echt tijdrijdersparcours. De mannen die lang heel hard kunnen rijden, zullen blij zijn met dit parcours."

Het zal zaak zijn om van begin tot einde een heel strak tempo te rijden en ervoor te zorgen dat je niet ontploft. Remco Evenepoel

"Hoop nog beter te zijn dan op EK"

Wat heeft Evenepoel na het EK, waar hij derde werd, gedaan? Heeft hij zich specifiek voorbereid op het WK? "Ik heb maar één lange training gedaan, voor de rest ritjes van maximaal twee uur met weinig intensiteit. Ik heb dus actief herstellend gewerkt." "Het wordt zaak om nog net iets beter te zijn dan de voorbije weken, maar dat procentje valt niet uit de lucht. Het is een groot vraagteken natuurlijk, maar we hopen allebei nog beter te zijn." Het EK heeft Evenepoel alvast een boost gegeven. "Het was in het begin wat moeilijker om te laten bezinken, maar we mogen de twee wedstrijden niet vergelijken. De knop is omgedraaid nu en het doel op het WK is hetzelfde: zo hoog mogelijk eindigen." Is de tijdrit belangrijker voor Evenepoel, omdat hij volgende week zondag normaal geen kopman is? "Ik denk dat de tijdrit niet veel te maken heeft met de wegrit. We zijn allebei heel gemotiveerd voor zondag en ik heb ondertussen al genoeg gezegd dat ik Wout zo goed mogelijk wil bijstaan in de wegrit. Hopelijk kan ik hem gewoon aan de meet afzetten. Ik ga gewoon twee keer het maximale geven."

De tijdrit heeft niet veel te maken met de wegrit. Remco Evenepoel

Van Aert: "Meer gepiekt naar Leuven dan naar tijdrit"

Wout van Aert trekt in bloedvorm naar het WK. Wat denkt hij van het parcours tussen Knokke-Heist en Brugge? "Ik denk dat een iets lastiger parcours wel beter bij me past, maar het vlakke moet me ook wel liggen." "Ik ben goed uit de Ronde van Groot-Brittannië gekomen. Op zich zou ik gaag dezelfde benen hebben op het WK, maar het is wel de bedoeling nog net iets beter te zijn door helemaal fris aan de start te staan." Is de wegrit van volgende week belangrijker voor Van Aert dan de tijdrit? "Misschien toch een klein beetje. Ik heb me specifieker voorbereid op de wegrit. Het is belangrijk om af en toe keuzes te maken." "Maar ik ben natuurlijk erg in vorm, dus ik start zondag ook met de eerste plaats in gedachten. Toch ben ik net iets meer voorbereid op Leuven dan op de tijdrit. Wereldkampioen tijdrijden worden staat op mijn lijstje. Ik kon dit jaar al winnen in de Tour, het WK is nog net iets belangrijker."

Ik start zondag met de eerste plaats in gedachten. Wout van Aert

"Voor je het weet ben je van de kasseien af"

Wat heeft Van Aert geleerd van het EK tijdrijden, waar hij zelf niet aan deelnam? "Remco was heel goed op zo'n kort en vlak parcours. Ik vond het ook interessant om te zien dat Küng beter was dan Ganna." Van de kasseien in Damme verwacht Van Aert niet te veel. "Voor je het weet ben je er al vanaf. Het is gewoon zaak de bocht goed door te komen. Op deze tijdrit kan je op elk stuk wel winnen of verliezen. Er is niet één bijzonder zwaar stuk dat erbovenuit steekt."

Op deze tijdrit kan je op elk stuk wel winnen of verliezen. Wout van Aert

"Koersen in eigen land is altijd heel speciaal"

Zondag wordt heel veel volk verwacht langs het WK-parcours. Geeft dat een extra boost? "Het is altijd speciaal om in eigen land te koersen", zegt Remco Evenepoel weinig verrassend. "Een WK is dan nog een tikkeltje hoger." "Het komt niet heel vaak voor dat we een WK in eigen land mogen rijden. Het wordt een unieke ervaring. Het is moeilijk om te zeggen dat ik er van zal genieten. In een tijdrit valt niet veel te genieten." Kan je ook te enthousiast zijn? "Dat kan zeker. In Trento was dat het geval bij mij, het zal zaak zijn om een slimme tijdrit te rijden." Wout van Aert is het eens met zijn "ploegmaat". "Indelen wordt heel belangrijk. We vertrekken aan de kust en daar zal heel veel volk zijn. Het is dus gevaarlijk om je te laten meeslepen." "Maar we hebben allebei genoeg ervaring en zullen hopelijk die fout niet maken. In de finale kan het alleen maar een voordeel zijn dat er veel volk is. Ik kijk er enorm naar uit om alles te geven, hopelijk komen er veel mensen. Het wordt zeker een onvergetelijke dag."