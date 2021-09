Ganna verpest Belgisch feestje in tijdrit, Van Aert en Evenepoel op 2 en 3

Het WK tijdrijden voor elite mannen in een notendop

Van Aert en Evenepoel knallen naar zilver en brons in WK tijdrit, Ganna is opnieuw de sterkste

Evenepoel met kanontijd, Van Aert start snel

Wout van Aert daarentegen was als een bliksemschicht van start gegaan en zette iedereen op zijn nummer bij het 1e tussenpunt. Ganna stond daar al 6 seconden in het krijt.

Toen Evenepoel net voor het binnenrijden van Dudzele zijn bidon kwijtspeelde, was dat even balen voor onze landgenoot. Maar onze landgenoot beet door en zette een kanontijd neer aan de streep.

Ai! Evenepoel verliest drinkbus met nog ruim 20km te gaan

Thriller tussen Ganna en Van Aert

Ganna dook aan de streep 6 seconden onder de tijd van Van Aert. Evenepoel hield knap stand op de 3e plaats. 2 Belgische medailles dus in eigen land, maar een Italiaan op het hoogste schavotje in Brugge.

De Italiaanse titelverdediger kwam bij het 2e tussenpunt hijgen in de nek van Van Aert. 84 honderdste seconde was het verschil.

Het is een secondeslag! Ganna op 1 seconde van Van Aert aan 2e tussenpunt

Ganna is wereldkampioen tijdrijden na spannende ontknoping, zilver en brons voor Van Aert en Evenepoel

Van Aert en Evenepoel blinken met zilver en brons op het podium naast Ganna

Ganna: "Sorry dat ik het verpest heb voor Remco en Wout"

Wereldkampioen Filippo Ganna had medelijden met de Belgen na de tijdrit."Het is jammer voor Van Aert en Evenepoel, hier in eigen land. Ik heb veel respect voor hen", zei Ganna.



"Sorry dat ik het voor hen verpest heb, maar ik werd wakker met de droom om opnieuw goud te winnen."

Op het EK tijdrijden moest Ganna vorige week nog vrede nemen met zilver. "Ik had voor het EK nog net een hoogtestage afgewerkt, vooral met het oog op het WK. Dat rendement voelde ik nog niet op het EK."

"Maar deze week voelde ik mijn conditie veel beter worden, al wist ik niet of het voldoende zou zijn. Vanmorgen werd ik wakker en voelde ik me heel goed. En mijn benen draaiden in de wedstrijd meteen goed rond. Ik ben trots dat ik mijn titel heb verlengd."