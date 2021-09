Guardiola bijt van zich af in supportersdiscussie: "Leg me geen woorden in de mond"

Zo'n 38.000 fans zakten woensdagavond af naar het Etihad Stadium, dat in totaal plaats biedt aan ongeveer 54.000 toeschouwers. Hier en daar waren dus lege plaatsen te zien en coach Josep Guardiola riep na de match tegen Leipzig de fans dan ook op om in grotere getale naar het stadion te komen.



Die uitspraak is in het verkeerde keelgat geschoten bij de officiële supportersvereniging van Manchester City. "Guardiola begrijpt niet hoe moeilijk het voor sommige mensen is om op een woensdagavond om 20 u naar het stadion te komen", reageert Kevin Parker van de supportersvereniging.



"Er zijn mensen die kinderen hebben, misschien zijn er fans die het niet kunnen betalen, Covid speelt ook nog altijd een rol, ... Ik begrijp eigenlijk niet waarom Guardiola daar commentaar moet op hebben."



"Pep is absoluut de beste trainer ter wereld, maar - met alle respect - ik denk dat hij zich maar beter beperkt tot het coachen."



"Op zaterdag tegen Southampton zal het stadion opnieuw vol zitten, net zoals bij de voorbije twee matchen op zaterdag. Niemand binnen de club hoeft de loyaliteit van de fans in vraag te stellen. Dat is erg frustrerend."