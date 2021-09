Philippe Clement apetrots na 1-1 tegen PSG: "Dit is historisch"

"PSG is er ook vol voor gegaan. Op het uitvallen van Mbappé na hebben ze hun sterren op het veld laten staan. Dit is gewoon fantastisch. We hebben de voorbije dagen vaak gezegd dat er fantastische dingen kunnen gebeuren als je erin gelooft. Dat hebben de spelers vandaag ook bewezen."

"PSG is de beste ploeg sinds lang die hier in Jan Breydel gespeeld heeft. Als je dan zowel aanvallend als verdedigend zo’n prestatie kan neerzetten, dan ben ik heel trots op mijn spelersgroep. We hebben grote stappen vooruitgezet."

"Niet alleen door het resultaat, want dat had zelfs nog beter kunnen zijn, maar vooral door de manier waarop."

"Ik heb hier in de loop der jaren al heel veel avonden meegemaakt, maar ik denk dat dit de mooiste is. Dit is geschiedenis", sprak Clement.

Philippe Clement genoot met volle teugen van zijn team, de sfeer in het stadion en het stunt-punt. Voor de coach van Club komt deze wedstrijd helemaal bovenaan in zijn ranglijstje van top-prestaties.

Menig volger had er voor de klapper tussen Club en PSG geen goed oog in. Allesbehalve. Maar met een indrukwekkende prestatie snoerde blauw-zwart de criticasters vakkundig de mond.

"Winst had het helemaal perfect gemaakt"

Clement roemde in grote mate de discipline in zijn groep. En dat zijn spelers "met ballen aan hun lijf" speelden.

"Dit is ook een stap vooruit in vergelijking met vorig seizoen, waarin de jongens ook al fantastische dingen lieten zien met die 2 zeges tegen Zenit en die 2 gelijke spelen tegen Lazio."

"Maar dit is nog een trapje hoger. Club speelde mentaal, tactisch en fysiek geweldig. Tot het einde hebben we voor de 3 punten gespeeld. Het was bijna perfect. Winst zou het helemaal perfect gemaakt hebben."

"Of dit de mooiste wedstrijd uit mijn carrière was? Eigenlijk wel. De wedstrijd die ik in oktober 2003 zelf met Club speelde bij AC Milan stond op 1 (0-1-winst voor Club na een treffer van Andres Mendoza, red), maar dat was tussen hangen en wurgen, met wat geluk en een fantastische doelman overleven."

"Vanavond tegen PSG was het voetballend veel beter. Dit is een historische prestatie. Deze match komt op nummer 1. Maar de honger is groot om de volgende keer nog een betere nummer 1 te maken.”