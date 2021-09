Club Brugge stunt met een punt tegen de sterren van PSG!

Club Brugge - Paris-Saint-Germain in een notendop:

Vanaken doet Jan Breydel ontploffen

De supporters in het uitverkochte Jan Breydelstadion kregen waar voor hun geld. Voor het eerst pakte PSG uit met de Heilige Drievuldigheid: Messi, Neymar én Mbappé stonden aan de aftrap. Bij Club was het dan weer balen voor aanvoerder Vormer, hij moest in de basis plaats ruimen voor Rits.

PSG drukte Club in het defensief met een felle start, maar ontsnapte toen Paredes achteraan knullig balverlies leed. De Ketelaere kon alleen op doel afgaan en Paredes moest aan de noodrem trekken. Het thuispubliek wou rood, ref Schärer hield het bij geel, omdat Paredes niet de laatste man was.

Net wanneer Club steeds beter in de wedstrijd kwam, sloeg PSG op het kwartier genadeloos toe. Mbappé zette Mata in de wind op links en bracht de bal goed tot bij Herrera. Die liet Mignolet met een knappe volley kansloos achter: 0-1.

Twee jaar geleden leidde de vroege openingsgoal van Icardi een stevige pandoering in en ook nu was het opletten geblazen voor de thuisploeg. Halfweg de eerste helft kon Mbappé vrij uithalen na een knap passje van Messi, maar met een prima redding voorkwam Mignolet een tweede tegengoal.

Geen 0-2 dus, wél 1-1 amper 3 minuten later. Na knap voorbereidend werk van Sobol haalde Vanaken in één tijd uit en via het scheenbeen van de ongelukkige Kimpembe verdween de gelijkmaker voorbij de kansloze Navas in doel.

Het gejuich van de thuissupporters verstomde even toen Messi kort daarna zijn duivels ontbond met een heerlijke trap. Mignolet was geklopt, maar de lat bracht redding voor de Belgische landskampioen.

Club was niet onder de indruk en bleef complexloos spelen. Navas moest iets voorbij het halfuur aan de bak op een gevaarlijke vrije trap van Vanaken en had weer een uitstekende redding nodig op een schot van De Ketelaere. Die zorgde kort voor de rust opnieuw voor gevaar met een soort voorzet-schot in de draai, Vanaken kwam net te laat om de bal in doel te tikken.