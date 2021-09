PSG-coach: "Messi, Neymar en Mbappé tegen Club Brugge? Ja, dat kan"

"Club Brugge is een fysiek team dat van systeem kan wisselen. En in de Champions League ontmoet je de beste ploegen van Europa. We moeten hen dus respecteren."

Dankzij onze reporter kwam er op het einde toch één vraag over tegenstander Club Brugge. "Het is een goed team. Ze domineren de Belgische competitie al jaren."

Maar is het mogelijk dat ze - Messi, Neymar en Mbappé - (voor het eerst) samen spelen, al dan niet vanaf de aftrap, tegen Club Brugge? "Ja, dat kan. Misschien. Het is mogelijk", glimlachte hij.

Mauricio Pochettino liet zoals verwacht het achterste van zijn tong niet zien. "Ik kan mijn ploeg nog niet bevestigen", vertelde hij over zijn opstelling. "Er zijn nog twijfelgevallen. We beslissen na de laatste training dinsdagavond."

Marquinhos blikt terug: "Ze brachten ons voor de rust in de problemen"

Verdediger Marquinhos herinnerde zich nog de vorige ontmoetingen met Club Brugge.

"We hebben hier gewonnen, maar dat was toch lastig", zei de aanvoerder over de 0-5. "Club was moedig en liep heel veel. Zeker in de eerste helft brachten ze ons in de problemen."

De waardeverhoudingen lijken nu nog groter dan 2 jaar geleden. PSG heeft de transferzomer gedomineerd. "Of wij nu de grote favoriet zijn? We kennen elk seizoen druk. Dat hoort bij deze club."

"Met deze kern zal men nog meer naar ons kijken, maar er is geen extra druk. Wij zijn gewoon naar hier gekomen om punten mee te nemen. Elke match wordt beslissend."

"We moeten goed van start gaan. Of we nu de te kloppen ploeg zijn of niet: als je niet doet wat je moet doen op het veld, dan win je niet. Je wint niet louter dankzij je naam. Je moet opofferingen maken."